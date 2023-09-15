إطلاق مسابقة "تعليم العمارة والتصميم" لاستشراف الحلول الإبداعية

وأوضحت الهيئة أن المسابقة تتيح تجريب وتطبيق الممارسات التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي، على أن يكون إعلان النتائج بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، مستهدفةً من خلالها المجتمع الأكاديمي في مجال العمارة والتصميم بمختلف مناطق المملكة، وذلك لتبادل أفضل الممارسات في مجال تعليم العمارة والتصميم بين الأكاديميين، ومشاركة مناهجهم التعليمية، وخبراتهم في التدريس، إضافةً إلى تشجيع التعاون الأكاديمي بين المشاركين من مختلف مجالات العمارة والتصميم التي تتضمن كلاًّ من: العمارة، وعمارة البيئة، والتصميم الحضري والتخطيط، والتصميم الداخلي، والتصميم الصناعي، والتصميم الجرافيكي.