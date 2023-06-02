"السينما السعودية" في ظل رؤية 2030م: التطوير للمواهب والحوافز التنافسية الأفضل عالميًا ونجوم "هوليوود" يتجهون لـ"العلا" و"نيوم"

أيضاً امتداداً لجهود هيئة الأفلام سبق وأطلقت برنامجها التنافسي لحوافز الاسترجاع النقدي بنسبة 40% العام الماضي في (مهرجان كان) لتشجيع منتجي الأفلام المحليين والإقليميين والدوليين لإقامة أعمالهم الإبداعية بالمملكة، ودعم نموّ قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وزيادة قدرته على المنافسة في الساحة الدولية؛ ليُسهم إلى جانب مواقع التصوير المتنوعة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والزيادة في طواقم العمل الماهرة في النمو الملحوظ في إنتاج الأفلام خلال الربع الأول من عام 2023م. ونتيجة ذلك حالياً وبالأرقام تؤكد الإحصاءات -وفقاً لهيئة الأفلام- أن المملكة تأتي في الصدارة كأفضل سوقٍ بالشرق الأوسط بعد مرور خمس سنوات على إعادة فتح دور السينما، لترتفع حصة إيراداتها من 15% إلى أكثر من 40% من إيرادات الشرق الأوسط. وكشفت مؤخراً إحصائيةٌ من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن أن إجمالي إيرادات شباك التذاكر لدُور السينما السعودية في عام 2022 بلغت حوالي 250 مليون دولار، بزيادة 9% مقارنة بالعام السابق. ومن الأفلام التي حققت أرقاماً غير مسبوقة الفيلم الكوميدي "سطّار" محطّماً الأرقام القياسية ليصبح أبرز فيلم سعودي حتى الآن، وحاصداً أرباحاً هائلة أهّلَته ليكون من بين أكثر خمسة أفلام ربحاً في المنطقة بأكثر من 900 ألف تذكرة مُباعة تُقدّر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار.