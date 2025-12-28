الحارثي يمزج بين السيرة الذاتية والخبرة الأمنية في كتابه عن المخدرات

ويستعرض الكتاب المسيرة المهنية للعميد الحارثي، الذي بدأ مشواره العسكري خريجًا من كلية الملك خالد العسكرية عام 1412هـ، لينتقل بعدها للعمل في وحدات الحرس الوطني، وصولًا إلى تخصصه الدقيق في مكافحة المخدرات. ويبرز الكتاب دور الحارثي في التأسيس الأولي لشعبة مكافحة المخدرات بالقطاع الغربي عام 1418هـ، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني في القطاع الغربي برتبة عميد.