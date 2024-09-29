"الحماد" شرق عرعر.. وجهة الصقارين لصيد الصقور النادرة في موسم المقناص

وأكد عدد من الهواة أن هذه الأيام تشهد رحلات مكثفة إلى صحاري منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا الحماد، حيث تُنصب المخيمات البرية للمجموعات الشبابية بهدف البحث عن الصقور النادرة، ويُستخدم في عملية صيدها عدة أدوات من بينها "المنشبية"، وهي شبكة صيد، وأدوات أخرى مخصصة لهذا الغرض.