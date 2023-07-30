تمكينٌ مستدامٌ وجامع ومتكامل.. "الأزياء" والمنشآت التعليمية في لقاء تطويري

عقب ذلك استعرض اللقاء استراتيجية الهيئة التي شملت التعليم والإبداع، وتطوير المنتجات، والتصنيع، وسلسلة الإمداد، والتجزئة؛ حيث تطرق اللقاء إلى مبادرات الهيئة، ومنها: برنامج الإدارة الفاخرة في الأزياء، وبرنامج الأزياء الاستعراضية، وبرنامج الإدارة التقنية في الأزياء؛ بينما تَضمنت مبادرات الهيئة في العام الجاري: برنامج التشكيل على الجسم الصناعي، وبرنامج الباترونات، وبرنامج الخياطة الراقية.