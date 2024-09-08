"البحر الأحمر" تبرز دور السينما العربية في مهرجان تورونتو بثلاثة أفلام مميزة

وتستضيف المؤسسة ضمن مشاركتها، ندوة بالتعاون مع مركز مؤتمرات مهرجان تورونتو، تحت عنوان "بناء الجسور بين الثقافات السينمائية: صناعة الأفلام مع العالم العربي"، وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة آفاق التعاون بين صُنّاع الأفلام الدوليين والعرب، بمشاركة نخبة من الخبراء، على رأسهم المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي "شيفاني بانديا مالهوترا"، إلى جانب مؤسس شركة "سيركامون" سيباستيان شيسنو، والمخرجة هند المدب، والمؤسس والمنتج في "أوفشور" فابريس بريل - كلياش.