"البحر الأحمر" تبرز دور السينما العربية في مهرجان تورونتو بثلاثة أفلام مميزة

تشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ببرنامج سينمائي متنوع في مهرجان تورونتو السينمائي لعام 2024م؛ حيث اختيرت ثلاثة أفلام مدعومة من المؤسسة للعرض ضمن برامج مهرجان تورونتو، في خطوة تعزّز مساعي المؤسسة الحثيثة لإبراز السينما العربية على الساحة العالمية.
وتستضيف المؤسسة ضمن مشاركتها، ندوة بالتعاون مع مركز مؤتمرات مهرجان تورونتو، تحت عنوان "بناء الجسور بين الثقافات السينمائية: صناعة الأفلام مع العالم العربي"، وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة آفاق التعاون بين صُنّاع الأفلام الدوليين والعرب، بمشاركة نخبة من الخبراء، على رأسهم المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي "شيفاني بانديا مالهوترا"، إلى جانب مؤسس شركة "سيركامون" سيباستيان شيسنو، والمخرجة هند المدب، والمؤسس والمنتج في "أوفشور" فابريس بريل - كلياش.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي "شيفاني بانديا مالهوترا"، أن الأفلام التي ستشارك بها المؤسسة في مهرجان تورونتو السينمائي، تتضمن تنوعًا كبيرًا من المواهب القادمة من العالم العربي وأفريقيا؛ لتعكس ثراء الموضوعات والأساليب المميزة التي يقدمها هؤلاء المخرجون المبدعون على الساحة العالمية.