إحصاء بالأرقام يكشف حصيلة "الإنتاج الفكري السعودي في 10 أشهر"

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تعد الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام الإيداع الوطني، الذي يلزم المؤلفين والناشرين السعوديين بإيداع نسخ من إنتاجهم الفكري في المكتبة بعد أخذ الرقم الدولي لكل وعاء قبل طباعته ونشره، كما تقوم المكتبة بجمع وتنظيم الإنتاج الفكري السعودي، وتوثيقه، والتعريف به، ونشره، وإصدار الببليوجرافيا الوطنية كل عام.