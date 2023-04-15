"الملكية الفكرية" تستقبل 5837 طلبًا لبراءة الاختراع من داخل المملكة وخارجها في 2022

وسجلت الهيئة في ذات العام 40287 عدد طلبات العلامات التجارية؛ من داخل المملكة وخارجها، و838 طلبًا للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف، بزيادة 30.33% عن العام 2021م، وتمت إضافة 43 مسمى جديدًا إلى تصنيف "لوكارنو" الدولي في التصاميم الصناعية، راصدة الهيئة في هذا الصدد 1508 طلبات تصاميم صناعية من داخل وخارج المملكة، بزيادة 7.71% عن العام 2021م، وبلغ عدد طلبات التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة 27 طلبًا، بزيادة 35% عن العام نفسه.