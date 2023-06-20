مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن تقديم منح لدعم الإنتاج السينمائي

ودعا المتقدمين لهذا التمويل باستعراض إبداعاتهم في توظيف المساحات الداخلية والخارجية لمحافظة العلا، والتي تشتمل على المنتجعات الخلابة والطبيعة الآسرة، بالإضافة إلى التكوينات الصخرية، والجبال، والوديان، فيما سيتلقى الفائز بالمنحة دعمًا ماديًا إضافيًا، إلى جانب الدعم اللوجستي والإداري الذي سيكون مرافقًا لهم على أرض التصوير.