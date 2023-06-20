مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن تقديم منح لدعم الإنتاج السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عقد شراكة مع "فيلم العلا" لتقديم مِنح دعم صُنًاع الأفلام الذين يخططون لتصوير أعمالهم في طيات المناظر البديعة والمتنوعة لمحافظة العلا.
ويعد "فيلم العلا" المطور الرئيسي لعملية الصناعة السينمائية والتلفزيونية في منطقة العلا، بهدف تمكين المواهب السينمائية في المملكة والشرق الأوسط وإقليم شمال أفريقيا، من الاستفادة من هذه الشراكة التي ستساهم في تطوير نظام بيئي قوي في المملكة، إلى جانب تقديم منصة لدعم المتميزين من صناع الأفلام.
ويعتبر الفيلم أحدث شريك استراتيجي لصندوق البحر الأحمر في نسخته الثالثة، وسيتم تقديم دعم مادي لصناع الأفلام ليستعينوا به في إنتاج أعمالهم السينمائية، بالإضافة إلى منحهم الفرصة لتصوير بعض مشاهد العمل المختار على أرض العلا.
وأوضح مهرجان البحر الأحمر بأن جميع الأعمال التي سيتم إنتاجها في المملكة والعالم العربي وأفريقيا ستحظى بأحقية الحصول على التمويل الذي يستهدف تمويل عملية الإنتاج لعشرة أفلام على الأقل، مع إمكانية زيادة هذا العدد بناءً على الأفلام التي سيقع عليها الاختيار في ختام عملية التصفية.
ودعا المتقدمين لهذا التمويل باستعراض إبداعاتهم في توظيف المساحات الداخلية والخارجية لمحافظة العلا، والتي تشتمل على المنتجعات الخلابة والطبيعة الآسرة، بالإضافة إلى التكوينات الصخرية، والجبال، والوديان، فيما سيتلقى الفائز بالمنحة دعمًا ماديًا إضافيًا، إلى جانب الدعم اللوجستي والإداري الذي سيكون مرافقًا لهم على أرض التصوير.