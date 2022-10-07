"تركي الفيصل" لـ"سبق": معرض الكتاب محفل حضاري من أجمل المحافل في العالم

وكان الأمير تركي الفيصل قد حضر مساء اليوم الجمعة الندوة الحوارية في معرض الكتاب بواجهة الرياض، وتحديدًا في مسرح تونس الخضراء، التي حملت عنوان "فيلم وُلد ملكًا: ما وراء الكواليس"، التي شارك فيها كل من (الكاتب بدر السماري، المنتج عبد الرحمن النفيسة، الدكتور عبداللطيف الحميد، المنتج قوميز والممثل عبدالله علي). وقدم الندوة الإعلامي ياسر السقاف.