في اليوم العالمي للكتاب.. مكتبة الملك فهد تطلق مبادرة "الوصول الحر" لإصداراتها

وأعرب الأمير خالد بن طلال بن بدر، أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف، عن افتخاره بتدشين هذه المبادرة لأهميتها في تعزيز دور المكتبة في نشر العلم وتسهيل الوصول إليه للجميع، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المكتبة المتواصلة في دعم ثقافة القراءة والبحث العلمي، وتعزيز دورها بصفتها مركزًا معرفيًا رائدًا في المملكة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع الاتجاه العالمي لتعزيز ما يعرف بالعلم المفتوح Open Science الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عبر توصية مشروع العلم المفتوح عام ٢٠٢١.