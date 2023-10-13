"الثقافة" تطلق "مهرجان الغناء بالفصحى 3".. على مسرح أبو بكر سالم بالرياض

ويأتي مهرجان الغناء بالفصحى ضمن جهود وزارة الثقافة في تضافر اللغة والشعر والموسيقى والغناء لتحقيق هدفها الاستراتيجي للعناية باللغة العربية، وتعزيز حضورها في المجتمع وتحويلها إلى نمط حياة، وهو ما يتزامن مع مبادرة عام الشعر العربي 2023 لإحياء تاريخ الشعر العربي العريق، وتعزيز حضوره في الحضارة الإنسانية، وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي، وإحلاله مكانته المستحقة بين آداب العالم وفنونه، حيث تتضافر فنون اللغة والشعر والموسيقى والغناء.