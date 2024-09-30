تماشياً مع "عام الإبل".. ندوة بـ"كتاب الرياض" تعدد الصفات الجمالية للناقة والقيم المرتبطة بها

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء الجنوبي، عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية: "إن طرفة اشتهر بناقة واحدة، ولكن المعلقة تضمنت عدة نوق، وهو قد شبه الإبل بالسفينة، وتميزت ناقة طرفة بأنها استحوذت على الرحلة بدلًا من الحديث عن الرحلة نفسها"، مضيفة: "إن حضور الناقة في معلقة طرفة كان حضوراً دائرياً، فكان للناقة عدة أوجه تربط الخيوط ببعضها، وفي ذلك رد على الذين شككوا في ناقة طرفة".