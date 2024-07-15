ديوانية "آل حسين" تنظم محاضرة "من حجْر اليمامة إلى الرياض"

نظمت ديوانية آل حسين التاريخية، بالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات السعودية بجامعة الملك سعود، مساء الأربعاء الماضي، محاضرة بعنوان "من حجر اليمامة إلى الرياض (أماكن لها تاريخ)".
ألقى المحاضرة وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للبحث العلمي سابقًا الدكتور محمد الربيّع، وأدار اللقاء عضو مجلس إدارة جمعية العناية بالمكتبات الخاصة الدكتور عبد الله الحيدري.
وتحدث الدكتور "الربيّع" عن تاريخ الرياض منذ القدم، مسلطًا الضوء على حجر اليمامة والمواقع التاريخية والأحداث التي شهدتها في تلك المدة.
وتطرق إلى تاريخ وموقع اليمامة، موضحًا أسماء الأودية مثل وادي حنيفة وخصائصه، وتاريخ تسمية الرياض ومعناها، بالإضافة إلى الحديث عن سكان حجر اليمامة قديمًا.
كما تناول الدكتور "الربيع"، النهضة العظيمة التي شهدتها الرياض، خلال تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إمارة الرياض.
وقد شارك في المداخلات: الدكتور ناصر الخنين، والدكتور سعود اليوسف، والدكتور سالم البلوي، والدكتور فايز العتيبي، والأستاذ عبدالله المهيدب، وعبدالله النوح، وخالد الشرهان، ومشوح المشوح، ويحيى مفرح زريقان، وغيرهم.
واختتم اللقاء بتكريم المشرف العام على الديوانية، المحاضر الدكتور محمد الربيّع، ومدير اللقاء الدكتور عبدالله الحيدري، ثم التقطت الصور التذكارية.