ديوانية "آل حسين" تنظم محاضرة "من حجْر اليمامة إلى الرياض"

وقد شارك في المداخلات: الدكتور ناصر الخنين، والدكتور سعود اليوسف، والدكتور سالم البلوي، والدكتور فايز العتيبي، والأستاذ عبدالله المهيدب، وعبدالله النوح، وخالد الشرهان، ومشوح المشوح، ويحيى مفرح زريقان، وغيرهم.