"المكتبات" تطلق المرحلة الثانية من "مسموع" في "الرياض وجدة والشرقية"

أعلنت هيئة المكتبات، اليوم، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع كبائن المكتبة الصوتية "مسموع" في أماكن التجمعات، والتي ستبدأ من مدينة الأحساء، ثم تليها كل من مدن: الدمام، والخبر، والرياض، وجدة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة تقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات، أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة المكتبات.
واستلهمت فكرة الجهاز من كبائن الاتصالات التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية في شيوعها وسهولة استخدامها؛ بحيث يقدم المشروع خدمة الاستماع للمحتوى الصوتي، وتصفح المحتويات وفق تصنيفات معينة مثل المدة والمجال والأكثر استماعًا وغيرها، ثم يختار المستفيد الملف الصوتي المطلوب، مع إمكانية استماعه لمقطع قصير منه مباشرةً من خلال الجهاز، أو مسح QR Code للاستماع لكامل الملف الصوتي عبر هاتفه المحمول.
ويسعى المشروع إلى تأمين الوصول الميسر للمعرفة في جميع مناطق المملكة، وبين مختلف الفئات المستهدفة؛ من خلال توفير الكتب الصوتية في المواقع المنتشرة في كافة مناطق المملكة، وإعادة إحياء الإرث الثقافي بطريقة مبتكرة تخدم مستهدفات الهيئة.
ويهدف كذلك إلى تعزيز الثقافة، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي لأفراد المجتمع، وتحسين تغطية خدمات المكتبات من خلال تقديم الكتب الصوتية، والتعريف بالمحتوى الصوتي كشكل من أشكال مصادر المعرفة.