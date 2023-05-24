"المكتبات" تطلق المرحلة الثانية من "مسموع" في "الرياض وجدة والشرقية"

أعلنت هيئة المكتبات، اليوم، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع كبائن المكتبة الصوتية "مسموع" في أماكن التجمعات، والتي ستبدأ من مدينة الأحساء، ثم تليها كل من مدن: الدمام، والخبر، والرياض، وجدة.