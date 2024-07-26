الرياض تستضيف النسخة العربية الأولى لمعرض سيرها (SIRHA ARABIA) للطهي أكتوبر المقبل

ويأتي المعرض ضمن الجهود المبذولة من هيئة فنون الطهي وبالشراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من أجل تنمية الفعاليات الثقافية وجذب أفضل الأنشطة العالمية وجعل المملكة وجهة عالمية مفضلة لثقافة الطهي وفنونه وفق تطلعات رؤية السعودية 2030، حيث يعد معرض "SIRHA" حدثاً عالمياً مرجعياً في خدمات الطعام والضيافة، حيث يجمع المعرض أكثر من 210،000 مختص و4.700 عارض وعلامة تجارية، ويقام كل عامين في مدينة ليون الفرنسية مستقطباً الزوار والمتخصصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.