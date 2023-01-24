"أدبي حائل" يدشن إصداريْن جديديْن لمؤلفيْن من أبناء المنطقة

وصرّح رئيس النادي الأدبي بحائل الدكتور نايف المهيلب؛ بأن الإصدارين تضمنا عناوين مختلفة من تأليف اثنين من أبناء منطقة حائل، وذلك انطلاقًا من مسؤولية النادي الأدبي الثقافي في ‫المنطقة تجاه شباب ومثقفي المنطقة، مشيرًا إلى أن توزيع الإصدارات سيكون متاحًا للجميع في الأيام المقبلة.