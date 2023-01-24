"أدبي حائل" يدشن إصداريْن جديديْن لمؤلفيْن من أبناء المنطقة

دشّن النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل مساء الأحد، في مقر النادي، إصداريْن جديديْن لمؤلفيْن من أبناء المنطقة، بحضور عضو النادي رشيد الصقري، وعدد من روّاد النادي.
وتضمّن الإصدار الأول كتاب: "تأويلية النص الروائي السعودي النسائي المعاصر"، ويحتوي عن قراءة نصية لتمظهرات تأويلية في رواية "وجهة البوصلة" لنورة الغامدي، من تقديم الدكتور بوشوشة بن جمعة، ودراسة عبدالعزيز بن فرج الشنتوف، وتضمّن الإصدار الثاني لكتاب: "سيمائية الرسائل النسائية في المملكة العربية السعودية"، لمؤلفه الأستاذ محمد بن سلمان الصقري.
وصرّح رئيس النادي الأدبي بحائل الدكتور نايف المهيلب؛ بأن الإصدارين تضمنا عناوين مختلفة من تأليف اثنين من أبناء منطقة حائل، وذلك انطلاقًا من مسؤولية النادي الأدبي الثقافي في المنطقة تجاه شباب ومثقفي المنطقة، مشيرًا إلى أن توزيع الإصدارات سيكون متاحًا للجميع في الأيام المقبلة.