أمير الرياض يشهد افتتاح مؤتمر "المروية العربية" الثاني "ثقافة الصحراء"

وقال الأمير "تركي الفيصل"، في كلمته: "البداوة، هي البداية، وهي النواة، التي نبت منها كلُّ شيءٍ عربيٍّ، ذلك المنبت الإنساني المحض، الذي يذكرك دومًا أن تعتاش على القيم لا الأشياء".