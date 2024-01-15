الترجمة بجامعة "سعود".. نصف قرن في تعريب المعرفة

وخلال سنوات عمله الممتدة ترجم المركز حزمة من الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والكتبوالمقررات والمراجع الدراسية المترجمة إلى اللغة العربية من اللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والألمانية وغيرها وفي مختلف العلوم والمعارف ومن مختلف اللغات الأجنبية إلى العربية، وتشمل هذه اللغات الإنجليزية وتمثل 95% من الكتب المترجمة، تليها الفرنسية ثم الصينية والألمانية ثم باقي اللغات الأوروبية وهي الإيطالية والإسبانية والروسية، مواصلاً المركز أداء رسالته بنشر ثقافة الترجمة ودعمها من خلال الترجمة والتعريب والنشر، وخلق روح الشراكة المجتمعية، وإعداد الكوادر المؤهلة لسد الاحتياج، ومؤخراً ترجم مركز الترجمة وبالتعاون مع عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك سعود ومن خلال مبادرة التمويل المؤسسي المدعومة من وزارة التعليم 30 كتابًا معظمها من اللغة الإنجليزية إلى العربية ضمن مبادرة ترجمة كتاب، التي تعنى بالاستفادة من الكوادر البحثية والقوى البشرية الكبيرة بكليات الجامعة، وذلك للإسهام في زيادة النشر العلمي الرصين بالجامعة وإثراء المكتبة العربية بأهم وأحدث الإصدارات من المؤلفات العالمية، حيث تعتبر ترجمة الكتب والمؤلفات العلمية أحد أهم جسور التواصل بين الأمم ومن أفضل الطرق لزيادة المعارف واستمرار التواصل البناء ونقل الخبرات بين الدول، ومع طرح برامج الأولويات البحثية والتي تعتمد في مجملها على البحث في مجالات محددة ومتطورة يبقى لزاماً علينا متابعة ما يدور حولنا من أفكار وإبداعات في هذه المجالات، ولن يتسنى لنا ذلك إلاّ من خلال ترجمة أعمال الباحثين.