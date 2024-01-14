تدشين "مركز سرد الثقافي" التابع لأرباب الحرف

احتفى الصندوق الثقافي، أمس، بافتتاح "مركز سرد الثقافي" التابع لأرباب الحرف، وهو أحد المشاريع المدعومة من الصندوق؛ ويهدف إلى توفير بيئة إبداعية جاذبة لتطوير المهارات الفنية الموسيقية للمتميزين والمبدعين؛ لبناء مجتمع فني مبتكر يسهم في سد الفجوة بين المهتمين والسوق في القطاع الثقافي.
يأتي تدشين المركز ضمن برنامج "تحفيز المشاريع الثقافية"، بالشراكة مع "برنامج جودة الحياة"، بميزانية إجمالية بلغت 181 مليون ريال سعودي؛ بهدف توفير الدعم والحوافز المالية غير المستردة لمشاريع القطاع الثقافي، حيث موّل الصندوق من خلاله 36 مشروعًا ثقافيًا تتنوّع أنشطتها ومجالاتها في مختلف القطاعات الثقافية الـ16.
ويعد المركز أحد المشاريع الثقافية الواعدة التي تحتضن وتدعم المواهب الموسيقية من خلال توفير بيئة جاذبة بالتركيز على مجالات تعليم الموسيقى المختلفة، كما يسعى لتوفير فرص تدريبية لأكثر من ألفي متدرب موسيقي سنويًا، إضافة إلى استضافة 5000 زائر شهريًا.
يُذكر أن الصندوق الثقافي؛ يهدف لتنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
ويسعى الصندوق إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الثقافي وتكوين شراكات إستراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، والخاص وغير الربحي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة.
ويعزز مشروع أرباب الحرف الذي انطلق عام 2016، القوة السعودية الناعمة من خلال دعم المبدعين في مختلف المجالات الثقافية، حيث قدم أكثر من 4500 أمسية ثقافية منذ تأسيسه في مدن مكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة.