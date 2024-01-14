تدشين "مركز سرد الثقافي" التابع لأرباب الحرف

ويعد المركز أحد المشاريع الثقافية الواعدة التي تحتضن وتدعم المواهب الموسيقية من خلال توفير بيئة جاذبة بالتركيز على مجالات تعليم الموسيقى المختلفة، كما يسعى لتوفير فرص تدريبية لأكثر من ألفي متدرب موسيقي سنويًا، إضافة إلى استضافة 5000 زائر شهريًا.