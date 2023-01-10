"أحمد الهلالي" يمثل السعودية في مهرجان الشارقة للشعر العربي

يُذكر أن المهرجان الذي يستضيف شعراء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وشعراء من دول عربية عدة، ينظم خلال المهرجان أمسيات شعرية وجلسات نقدية لعددٍ من النقاد والأدباء، كما تم تكريم شخصيتي المهرجان الفائزين بجائزة الشارقة للشعر العربي لعام 2023 في نسختها الـ 11، وهما شيخة عبدالله المطيري من الإمارات، وحسن الزهراني من السعودية، كما تم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثانية.