"أحمد الهلالي" يمثل السعودية في مهرجان الشارقة للشعر العربي

يشارك الشاعر الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي المسؤول الإداري بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف رئيس جماعة فرقد الإبداعية بالنادي مع كوكبة من أعلام الشعر السعودي في تمثيل المملكة في مهرجان الشارقة للشعر العربي 19 الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة.
حيث يشارك الهلالي مع عددٍ من الشعراء العرب في الأمسية الشعرية التي ستُقام مساء السبت المقبل الموافق 14 يناير 2023م.
يُذكر أن المهرجان الذي يستضيف شعراء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وشعراء من دول عربية عدة، ينظم خلال المهرجان أمسيات شعرية وجلسات نقدية لعددٍ من النقاد والأدباء، كما تم تكريم شخصيتي المهرجان الفائزين بجائزة الشارقة للشعر العربي لعام 2023 في نسختها الـ 11، وهما شيخة عبدالله المطيري من الإمارات، وحسن الزهراني من السعودية، كما تم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثانية.