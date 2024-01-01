"فلك".. منصة يطلقها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للمدونات اللغوية

وتحتوي منصة "فلك" على أكثر من مليار ونصف مليار كلمة، وثلاث مدونات لغوية هي: (مدونة المجمع، ومدونة كتب العربية، والمدونة اللغوية لمتعلمي اللغة العربية) وسيبلغ عددها في نهاية الربع الأول من عام 2024م عشر مدونات، كما تحتوي المنصة على ثماني أدوات حاسوبية متقدمة لتحليل البيانات والبحث، من خلال تغطية المدونات لمراحل زمنية مختلفة تُمَكّن من دراسة الظواهر اللغوية بالاعتماد على البعد الزمني؛ في حين تساعد واجهة المنصة على المقارنة بين المدونات اللغوية.