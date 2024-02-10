"إبداع ثقافي عالمي".. حضور مميز للمملكة في "نيودلهي الدولي للكتاب"

دشّنت المملكة، اليوم، جناحها المشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024 كضيف شرف لدورة هذا العام، وذلك في ساحة معرض براغاتي بالعاصمة الهندية نيودلهي، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 18 فبراير الجاري؛ حيث يقود المشاركة السعودية هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمصاحبة مجموعة من الكيانات الثقافية ممثلة في: هيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء، إضافةً إلى دارة الملك عبدالعزيز؛ بهدف إبراز الجانب المعرفي والثقافي السعودي للجمهور الهندي.