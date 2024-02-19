إعلان الفائزين بجائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي في نسختها الثانية

وتضمنت الأعمال الفائزة, التي تُعرض في معرض "الحسا حسانا" بحي جميل بجدة من 11 فبراير إلى 2 مارس، كل من "أنا من هالأرض" لعبدالله الشيخ الذي صور قصة عشق المزارعين لأشجار النخيل في الأحساء, وآمنة إبراهيم الحايك بعملها "المرأة القطيفية حيث تصوّر المشهد الحضري للقطيف مع التركيز على الطقوس اليومية للنساء الشابات والمسنات، في حين أبدع الفائز نذير العسيف في عمله "إبراهيم الميلاد – الحياة بالألوان" مصوّراً الفنان البالغ من العمر 65 عاماً، ويعيش في مزرعة صغيرة بقلب مدينة القطيف قصة إبراهيم الميلاد.