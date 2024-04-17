"نورة".. أول فيلم سعودي يشارك في القائمة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي

يُذكر أن الفيلم الروائي "نورة" عُرِضَ لأول مرة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحصد جائزة العلا لأفضل فيلم سعودي طويل، وتدور أحداثه في المملكة خلال حقبة التسعينيات، وصوِّر بالكامل في مدينة العلا التاريخية وبين صحرائها وأوديتها العريقة، ويجمع نجومًا مثل يعقوب الفرحان وماريا بحراوي وعبدالله السدحان، وهو من إخراج وتأليف وإنتاج توفيق الزايدي.