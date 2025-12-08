معرض جدة للكتاب ينطلق بـ1000 دار نشر و170 فعالية ثقافية

وبيّن أن المعرض يقدم تجربة معرفية متكاملة، تشمل فعاليات تفاعلية للناشرين والمؤلفين والمترجمين والجمهور، ضمن مبادرات تسعى إلى رفع جودة المحتوى ودعم البيئة الإبداعية، إلى جانب تمكين الناشرين وتحفيز الاستثمار في قطاع النشر، وترسيخ مكانة المملكة كمركز ثقافي إقليمي.