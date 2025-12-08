معرض جدة للكتاب ينطلق بـ1000 دار نشر و170 فعالية ثقافية

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة لإطلاق معرض جدة للكتاب 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الجاري في "جدة سوبر دوم"، بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر ووكالة محلية ودولية تمثل 24 دولة، موزعة على 400 جناح.
ويستضيف المعرض نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم لزواره برنامجًا ثقافيًا متنوعًا على مدى عشرة أيام، يغطي الطيف الأدبي والمعرفي والعلمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن المعرض يُعد محطة ثقافية بارزة تعكس نمو قطاع الأدب والنشر والترجمة، بدعم من القيادة الرشيدة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعزيز الصناعات الإبداعية والحراك الثقافي.
وبيّن أن المعرض يقدم تجربة معرفية متكاملة، تشمل فعاليات تفاعلية للناشرين والمؤلفين والمترجمين والجمهور، ضمن مبادرات تسعى إلى رفع جودة المحتوى ودعم البيئة الإبداعية، إلى جانب تمكين الناشرين وتحفيز الاستثمار في قطاع النشر، وترسيخ مكانة المملكة كمركز ثقافي إقليمي.
ويشمل البرنامج الثقافي أكثر من 170 فعالية، تتوزع بين محاضرات وندوات وورش عمل، إلى جانب منطقة مخصصة للطفل تضم أنشطة أدبية وثقافية وترفيهية ومسابقات لتنمية شغف القراءة والاكتشاف لدى الأطفال واليافعين.
ويُخصص المعرض "ركن المؤلف السعودي" لعرض كتب النشر الذاتي، وتمكين الأدباء السعوديين من إبراز إنتاجهم، إلى جانب منصات توقيع الكتب التي تتيح للقراء لقاء كُتّابهم المفضلين.
كما يضم المعرض منطقة خاصة بعوالم المانجا والأنمي، تحتوي على مجسمات وشخصيات وكتب متخصصة، بالإضافة إلى قسم للكتب المخفضة لتشجيع القراءة وتوفير خيارات متعددة للزوار.
ويُقام المعرض تحت شعار "جدة تقرأ"، المنبثق من حملة "السعودية تقرأ" التي أطلقتها الهيئة لتعزيز ثقافة القراءة ودعم المشهد الأدبي والإبداعي في المملكة.