دانة فرسان.. بهجة البحّارة وإيقاع للحياة عنوانه "اشتياق بعد رحلة اللؤلؤ"

وبرزت "الدانة" كأقدم الفنون الشعبية في فرسان، وأشهرها تعبيرًا عن اشتياق البحّارة خلال فترات غيابهم الطويلة في رحلات الغوص نحو الأعماق؛ بحثًا عن اللؤلؤ، حيث ارتبطت رحلاتهم تلك، بالمشقة والتعب والمخاطر، فابتكروا فنًّا للترويح عن أنفسهم، انتصارًا على متاعب الحياة، وكسرًا للسّأم والمشقة، وابتهاجًا بالعودة للديار ولقاء الأحبة.