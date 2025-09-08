تحت شعار "صمم ما لا يُرى" إثراء يعلن عن موعد "تنوين" بنسخته الثامنة

يعتزم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، إطلاق النسخة الثامنة من "تنوين" تحت شعار "صمم ما لا يُرى"، والمنعقد خلال الفترة من 17 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر 2025م في مقر المركز بالظهران، والذي يستقطب الخبراء والمختصين من حول العالم لمشاركة خبراتهم ومناقشة أفكارهم مع الجمهور، حيث يأتي الحدث استمرارًا لجهود المركز في بناء منصة تجمع المبدعين والمهتمين بمجال التصميم، تحت مظلة واحدة لتعزيز التبادل الثقافي والإبداعي.
كما أعلن (إثراء) عن فتح باب التسجيل في تحديات تنوين لعام 2025م بدءًا من 4 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر المقبل، تنقسم التحديات إلى أربع مسارات: تحدي التأثير العالمي، تحدي المساحات الحضرية، تحدي تصميم المنتجات، وتحدي التواصل البصري. حيث يستقبل كل تحدٍ من 20 إلى 30 مشاركًا (أفراد أو مجموعات) لاختبار مهاراتهم الإبداعية والعملية بدعم من شركاء التحديات، وتقديم برنامج متخصص من ورش العمل والجلسات الحوارية الملهمة، مما يُزوّد المشاركين بكل الأدوات اللازمة لفهم التحدي وتقديم حلول مبتكرة.
وعلى هامش "تنوين" ستقام برامج متنوعة لتتضمن تجارب تعلم عملية لمحترفي صناعة التصميم، إلى جانب البرامج المختصة بالطلاب ومحبي التصميم، وتتنوع البرامج لتقدم المعارض التي تستكشف مفهوم التصميم عبر سياقات متعددة، ومن بينها معرض الخريجين وفيه تُعرض أعمال لخريجين جُدد في مجال التصميم، فضلًا عن معرض دولي يُعرّف بالممارسات العالمية الرائدة في هذا الصدد ومجلس تنوين الذي يُعد سلسلة جلسات نقاشية تفاعلية حول مفاهيم التصميم لاحتياجات المستقبل، إذ يتبادل النقاش شخصيات عالمية رائدة في مجال الإبداع والتصميم والابتكار، وورش عمل، ويوم مع الخبراء وهو تجربة خاصة لمدة يومين تتضمن لقاءات واستكشاف فرص تعاون مع خبراء عالميين في مجال التصميم، إلى جانب سوق التصميم الذي يستعرض علامات تجارية عالمية وإقليمية، يمكن من خلاله التواصل المباشر مع المصممين والشركات.
الجدير بالذكر منذ إطلاق "تنوين" في عام 2018م، يعد الحدث السنوي للمركز الذي يهتم في مجال التصميم، ليكون مصدر إلهام وتحفيز لجيل جديد من المبتكرين. حيث استضافت فعاليات برنامج "تنوين" على مدار الأعوام الماضية أكثر من 265 ألف زائر، إذ يهدف البرنامج إلى إبراز دور (إثراء) كمنصة عالمية للتصميم، من خلال جمع خبراء التصميم من حول العالم تحت سقف واحد؛ ليقدم البرنامج حزمة متنوعة من الفعاليات، منها ورش العمل وتحديات التصميم والجلسات الحوارية، سعيًا لإحداث أثر ملموس وتزويد محبي التصميم الإبداعي والعاملين فيه بفرصة للتواصل والنقاش، ويذكر أن النسخة الثامنة من "تنوين" تأتي بالتعاون مع الشريك الإبداعي "إيزولا" والتي تعد منصة لجمع المصممين والمهتمين في مجال التصميم من حول العالم.