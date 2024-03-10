مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف موعد دورته الرابعة

يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قد استضافت 125 فيلمًا من 75 دولة مختلفة، بمشاركة 17 فيلمًا طويلًا، و25 فيلمًا قصيرًا؛ لِتُنافس على جوائز اليُسر.