مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف موعد دورته الرابعة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم الأحد، عقد دورته الرابعة، خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.
وتنظم الفعاليات في مقر المهرجان الجديد بجدة التاريخية "البلد"، إحدى المناطق المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
ويواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عقب نجاح دورته الثالثة في ديسمبر الماضي 2023، والتي احتفت بالأعمال السينمائية المميزة وعززت من روابط الصناعة السينمائية، مبادراته الرامية إلى دعم وتطوير الصناعة السينمائية على مدار العام.
ويأتي ذلك عبر توفير منصة للمواهب الصاعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا وقارة آسيا، بجانب التحضير المكثف لدورته الرابعة المرتقبة في ديسمبر المقبل.
يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قد استضافت 125 فيلمًا من 75 دولة مختلفة، بمشاركة 17 فيلمًا طويلًا، و25 فيلمًا قصيرًا؛ لِتُنافس على جوائز اليُسر.
وشهدت تلك الدورة حضورًا كثيفًا لكل من العروض السينمائية وورش العمل الفعّالة، بمشاركة 938 شركة إنتاج مختلفة، إضافة إلى تنظيم عدد من جلسات التواصل المثرية للصناعة السينمائي وأخرى حوارية بحضور أسماءٍ لامعةٍ من عالم السينما.