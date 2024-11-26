لأول مرة في المملكة.. تنظيم أسبوع الرياض الموسيقي بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين

ويهدف أسبوع الرياض الموسيقي إلى إيجاد تجربة ثقافية نابضة بالحياة ذات جاذبية عالمية، وتمكين مشاركة الموسيقيين السعوديين في الفعاليات الدولية، وكذلك تعزيز التعاون بين صناع الموسيقى على المستوى المحلي والدولي؛ مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًّا لصناعة الموسيقى.