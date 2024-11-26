لأول مرة في المملكة.. تنظيم أسبوع الرياض الموسيقي بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين

تستعد هيئة الموسيقى لتنظيم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في المملكة؛ حيث يُعَد الحدث الموسيقي الأبرز عالميًّا في الشرق الأوسط للعام 2024، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين.
ويهدف أسبوع الرياض الموسيقي إلى إيجاد تجربة ثقافية نابضة بالحياة ذات جاذبية عالمية، وتمكين مشاركة الموسيقيين السعوديين في الفعاليات الدولية، وكذلك تعزيز التعاون بين صناع الموسيقى على المستوى المحلي والدولي؛ مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًّا لصناعة الموسيقى.
وسيحفل الأسبوع بأهم فعاليات عالم الموسيقى، التي من بينها "مؤتمر XP لمستقبل الموسيقى"، ومهرجان "ساوندستورم"، إضافة إلى "حفل الجوائز الموسيقية العربية- بيلبورد"، و"قمة صناع الموسيقى"؛ وذلك خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.
ويتضمن "أسبوع الرياض الموسيقي" مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والدورات التدريبية وورش العمل؛ حيث سيتناول الخبراء وصناع الموسيقى أحدث المستجدات في عالم الفنون الموسيقية، وسيشارك فيه نخبة من الموسيقيين على مستوى العالم.
يُذكر أن هيئة الموسيقى، تنظم أسبوع الرياض الموسيقي بالتعاون مع "شركة ميدل بيست" و"المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام"؛ وذلك ضمن جهودها لتنمية القطاع الموسيقي، وتمكين المواهب السعودية من المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير تجربة موسيقية مميزة للزوار والمشاركين.