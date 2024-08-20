مكتبة الملك عبدالعزيز تكشف عن كتاب يتضمن 28 لوحة عالمية عن الخيول العربية في ألمانيا

كشفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن اقتنائها لكتاب ألماني نادر يتضمن (28) لوحة عالمية عن الخيول العربية صدر قبل (178) عامًا، وبالتحديد في العام 1846 في عهد ملك ورتمبرج ولهلم الأول (1781- 1864م) في بلدة وايل بألمانيا، مع وجود طبعة ثانية من الكتاب صدرت بألمانيا في شهر سبتمبر 1985 باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية، وهي طبعة قدم لها كارل دوق ورتمبرج عام 1985 م.