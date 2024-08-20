مكتبة الملك عبدالعزيز تكشف عن كتاب يتضمن 28 لوحة عالمية عن الخيول العربية في ألمانيا

كشفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن اقتنائها لكتاب ألماني نادر يتضمن (28) لوحة عالمية عن الخيول العربية صدر قبل (178) عامًا، وبالتحديد في العام 1846 في عهد ملك ورتمبرج ولهلم الأول (1781- 1864م) في بلدة وايل بألمانيا، مع وجود طبعة ثانية من الكتاب صدرت بألمانيا في شهر سبتمبر 1985 باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية، وهي طبعة قدم لها كارل دوق ورتمبرج عام 1985 م.
ويحمل الكتاب عنوان: (المبارزة) ويحوي بين دفتيه وصفًا لأفضل الجياد العربية وأجملها من مزرعة تربية الخيل التي أسسها آنذاك ولهلم الأول، ولا يشمل الكتاب وصفًا دقيقًا لأصالة الجواد العربي وجماله فقط، وإنما يظهر أيضًا العلاقات الوثيقة بين الشرق وورتمبرج الألمانية في ذلك الوقت.
ويوثق الكتاب المصور بلوحات فنية رائعة مباراة الصداقة بين الشرق والغرب، من خلال الخيول العربية الأصيلة التابعة للمزرعة الملكية لتربية الخيل في بلدة وايل الألمانية، والإسطبلات الملكية الخاصة بملك ورتمبرج ولهلم الأول.
وقد نظم ولهلم الأول (مبارزة) للخيول عام 1846 حيث كانت مزرعة تربية الخيل في بلدة وايل الألمانية والإسطبلات الملكية تحتوي على أكثر من (100) جواد عربي أصيل، وقد شاركت في تلك المباراة (المبارزة) الأحصنة المشهورة وجياد الملك الشخصية.