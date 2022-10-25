السفياني والغامدي وآل داوود يبدعون في الأمسية الشعرية لجماعة فرقد بـ"أدبي الطائف"

تضمَّنت الأمسية الشعرية الثامنة عشرة لعدد من مبدعي جماعة فرقد الإبداعية معارضتَين شعريتَين لقصيدة الحصري القيرواني الشهيرة (يا ليل الصب متى غده)، وغيرها من المعارضات. فيما فاجأ الشاعر عبدالله السفياني الحضور بقصائد جميلة، من بينها قصيدة وطنية لامية، أثارت الإعجاب والانبهار، في أمسية شعرية تُقام ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي لعام 2022م في نادي الطائف الأدبي الثقافي، بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية.