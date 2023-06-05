"الموسيقى" تشارك بمجموعة فنانين في مؤتمر A2IM إندي ويك بنيويورك

وتهدف هيئة الموسيقى من خلال هذه المشاركة إلى دعم الحضور الدولي للموسيقيين السعوديين، وتعزيز المشاركات السنوية للهيئة في المحافل الثقافية الدولية المرموقة؛ لتبادل المعرفة وتفعيل التواصل بين المجتمعين المحلي والدولي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم، انطلاقاً من حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030م.