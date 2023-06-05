"الموسيقى" تشارك بمجموعة فنانين في مؤتمر A2IM إندي ويك بنيويورك

أعلنت هيئة الموسيقى، اليوم، عن مشاركتها في المؤتمر السنوي A2IM إندي ويك (A2IM Indie Week) بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة خلال الفترة من 12 - 15 يونيو، وذلك عبر إشراك مجموعة من الفنانين السعوديين؛ لتسليط الضوء على وجه من أوجه المشهد الموسيقي السعودي.
ويضم الحدث السنوي A2IM إندي ويك (A2IM IndieWeek) مجموعة من المشاركات الموسيقية من مختلف دول العالم، إلى جانب تميّزه بالعروض الفنية الموسيقية لأشهر الموسيقيين والمنتجين والإعلاميين، واحتضانه ورش عمل متخصصة تُغطي مختلف المجالات الموسيقية.
وتهدف هيئة الموسيقى من خلال هذه المشاركة إلى دعم الحضور الدولي للموسيقيين السعوديين، وتعزيز المشاركات السنوية للهيئة في المحافل الثقافية الدولية المرموقة؛ لتبادل المعرفة وتفعيل التواصل بين المجتمعين المحلي والدولي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم، انطلاقاً من حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030م.