بوجود 300 دار نشر محلية وعربية ودولية.. "معرض المدينة المنورة للكتاب 2023" ينطلق غداً

وسيشهد هذا المعرض وجود نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية تُغذّي أجنحته، وتُزيّن رفوفه، وتُقدّم أحدث إصدارتها، بأكثر من 60 ألف عنوان فوق مساحةٍ تتجاوز 15 ألف مترٍ مربع، وعلى مدى عشرة أيامٍ متتالية من الساعة 2 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، إلى جانب ما تُتيحُه الهيئة للزوّار ومُحبّي الكتب من فرصة ثمينة لِلقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء ضمن برنامجٍ ثقافيٍّ مُتنوِّعٍ ما بين جلسات حوارية وأمسيات شعرية ولقاءات "حديث الكتب"، ومسرحيات، ومنصّات توقيع الكتب.