مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق منصة المستشار اللغوي

جدير بالذكر أن هذا المشروع هو أحد مشروعات قطاع "التخطيط والسياسات اللغوية"، وهو أحد القطاعات الرئيسة في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إلى جانب ثلاثة قطاعات أخرى، وهي "الحوسبة اللغوية"، و"البرامج التعليمية"، و"البرامج الثقافية"، وهي تعمل مجتمعة على تحقيق أهداف "المجمع الاستراتيجية" الرئيسة، المتمثلة في خدمة اللّغة العربية، وتمكينها وزيادة محتواها العربي في الشبكة العنكبوتية، وبناء المدونات اللّغوية والمعاجم العربية المعاصرة، وتسريع وتيرة البحث التقني المتطوِّر في جميع مجالات اللّغة العربية، بما يعزِّز نشر المعرفة والوعي بها، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.