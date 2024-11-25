جدة .. ملتقى "قراءة النص" الواحد والعشرين يكرم الأديب محمد القشعمي

كذلك عمل سكرتيرًا للأسابيع الثقافية السعودية في عدة دول، فضلًا عن ترؤسه القسم الأدبي بالشؤون الثقافية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في الرياض بعد تأسيسها عام 1974، والتحاقه بمكتبة الملك فهد الوطنية مسؤولاً عن الشؤون الثقافية فيها منذ أكثر من 20 عامًا، وذلك بعد أن تقاعد مبكرًا من العمل.