المشاركان في ندوة "مختبرات النقد": المشهد النقدي السعودي نشط وسيتطوّر مستقبلًا

وأوضح الدكتور إبراهيم الفريح أستاذ الدراسات الأدبية والثقافية في قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود؛ أن المشهد النقدي في المملكة مشهد نشط ويزداد ثراء يومًا بعد يوم، والجامعات لها دور كبير في ذلك من خلال الدراسات الأكاديمية، والأندية الأدبية لها دور مؤثر في إثراء المشهد النقدي، وإسهام وزارة الثقافة من خلال مبادرات تؤثر في المشهد النقدي، مضيفًا أن المشهد النقدي السعودي سيتطور تطورًا هائلًا خلال السنوات القادمة في ضوء استمرار الإسهامات الحالية.