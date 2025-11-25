جمعية السينما تختتم ورشة الأداء التاريخي بمشاركة فنانين عرب

اختتمت جمعية السينما، ضمن مبادرة "ستوديو صنّاع الأفلام"، ورشة عمل بعنوان "مفاتيح وأسرار الممثل المحترف في الأدوار التاريخية"، التي استمرت أربعة أيام في سينماتك الخبر، بمشاركة عشرين متدربًا ومتدربة من مختلف مدن المملكة.
وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات الممثلين في تجسيد الشخصيات التاريخية، عبر منهج تدريبي جمع بين الجانبين العملي والنظري. وتضمّنت الجلسات تدريبات مكثفة على الحضور أمام الكاميرا، والإيحاء الجسدي، ودوائر الانتباه، وبناء الخيال والوعي الداخلي للشخصية، إلى جانب تمارين الصوت والإلقاء الخاصة بالأدوار التاريخية.
وقد أُقيمت الورشة بإشراف المخرج طلال بدوي، وشارك فيها عن بُعد نخبة من الفنانين المعروفين بالأداء التاريخي، من بينهم: فايز قزق، نادين خوري، تيسير إدريس، قاسم ملحو، وبيير داغر، حيث نقلوا للمتدربين تجاربهم ووجّهوا رسائل تحفيزية حول أهمية التدريب المتخصص للممثلين الشباب.
وتخلّلت الورشة تمارين عملية وجلسات تصوير أمام الكاميرا، مكّنت المتدربين من اختبار مهاراتهم وتطوير حضورهم في المشاهد التاريخية، وصولًا إلى تقديم مشاهد قصيرة تعكس مستوى التقدّم المحقق خلال الورشة.
وأكدت جمعية السينما أن ورشة الأداء التاريخي تُعد جزءًا من سلسلة البرامج التطويرية التي يقدّمها "ستوديو صنّاع الأفلام"، الهادفة إلى تمكين المواهب الشابة وتعزيز مهاراتهم في مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو، ضمن بيئة تدريبية معتمدة وبشراكات فنية واسعة.
واختُتمت أعمال الورشة بتوزيع شهادات المشاركة، مع التأكيد على مواصلة تقديم برامج نوعية تسهم في تطوير المشهد السينمائي السعودي، ودعم فرص التعلم والعمل للمواهب الواعدة.