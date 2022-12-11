معرض جدة للكتاب ينظّم ندوة "شعر العالم عبر وسيط الغاوي الأمين"

في حين استحضر الشاعر آدم فتحي، مباراة المغرب الأخيرة في كأس العالم أمام بلجيكا، بوصفها نصًّا إبداعيًّا، وقال: إن الترجمة هي أكبر رافد يمد لغتنا الأم بالطاقة والروح ويحرك فيها الثابت، مطالبًا المترجم بأن يترصّد النصوص الملهمة التي تكون محملة باللقاح، كما أن عليه البحث عن نص يفجر الإبداع في لغته الأم ليجدّدها ويسيرها إلى حياة جديدة، معتبرًا أن النصّ وليمة والترجمة التهام للنصوص.