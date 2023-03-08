مقتنى تاريخي.. مخطوطة عربية نادرة في النغمات الموسيقية بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة

ويقول مؤلفها صفي الدين: أما بعد، فقد أمرني من يجب عليّ امتثال أوامره والتيمّن بالسعي في مرامي خواطره، وهو مولانا ملك الفضلاء، ومفخر النبلاء وسلطان العلماء وتاج الوزراء وفريد دهره وقريع زمانه ووحيد وقته الخواجة نصير الملّة والحقّ والدّين كهف اللّاجئين وقبلة القاصدين، محمّد الطوسي أعلى اللّه شأنه فأنار في سائر الآفاق برهانه، أن أضع له مختصرًا في معرفة النّغم ونسب أبعاده وأدواره، وأدوار الإيقاع وأنواعه، على نهج يفيد العلم والعمل، فبادرت إلى ما أمر به ممتثلا، وبيّنت، ممّا سنح للخاطر فيه، ما إذا أمعن النّاظر فيه انكشف له ما لم يتفطّن إليه الأكثر ممن أفنى جلّ زمانه في هذه الصّناعة.