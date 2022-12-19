وزير الثقافة يطلع على برامج التعليم والتدريب بالمعهد الملكي للفنون التقليدية

ويقدم المعهد خدمات نوعية في التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية، والترويج لها، وتشجيع وتعزيز القدرات الوطنية في تلك المجالات، وتقدير الكنوز الحية والقدرات المتميزة في الفنون التقليدية، والإسهام في الحفاظ على الأصول الوطنية في الفنون التقليدية، ورفع مستوى الوعي بها، والحفاظ عليها، والتعريف بها محليًّا ودوليًّا.