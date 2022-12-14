حضور ثري.. روائيو وشعراء المملكة ولبنان والعراق يتحاورون في جلسات معرض جدة للكتاب

ويناقش متخصصون، الأثرَ الإيجابي للوعي في حياة الأفراد في الندوة الأولى التي يديرها عبدالله الحوطي، بمشاركة الاختصاصي النفسي الدكتور عبدالله القويز، والمدربة في التنمية البشرية الدكتورة هناء الرفاعي؛ في الوقت الذي خصصت فيه ندوة حوارية بعنوان "المرأة في مجلس الشورى"، سيشارك فيها عدد من عضوات المجلس؛ للحديث عن القفزات التي حققتها المرأة السعودية تحت قبة الشورى منذ الأمر الملكي الكريم بتعيينهن فيه؛ حيث ستستعرض الدكتورة عالية الدهلوي، والدكتورة سلوى الهزاع، ولينا المعينا أهم المنجزات التي تحققت بحضور المرأة في مجلس الشورى.