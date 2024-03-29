بتنظيم "الأفلام".. الرياض تستضيف المهرجان السينمائي الخليجي منتصف أبريل المقبل

يُذكَر أن المهرجان يُعقد دوريًّا ضمن الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون 2020-2030م الساعية لتحقيق الأهداف الثقافية، وتقديرًا للمكانة التي تحظى بها السينما في العالم، وتأكيدًا على دور المبدعين في دول مجلس التعاون في هذا المجال، وتكريم الروّاد وتحفيز الموهوبين منهم، بما يحقّق الغايات الثقافية والاجتماعية المُشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما يشكّل المهرجانُ منصةً رائدةً للتعريف بالسينما الخليجية، وملتقى مهمًّا لصناع الأفلام والمشتغلين بالسينما.