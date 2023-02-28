سفرة طعام ومظلة وقبعة.. "أم محمد" تروي عن صناعة الخوص التراثية بالباحة

وإلى جانب سفرة الطعام، تقول "أم محمد": إن السلال حاضرة بأشكال مختلفة، التي كانت تُستخدم لغرض نقل التمور وخاصة الرطب من بساتين النخيل والأطعمة الخفيفة والمؤن التي كان يتزود المسافرون خلال ترحالهم من مكان لآخر في الماضي، حيث تُعد المهفة من الوسائل التي يدخل في صناعتها سعف النخل، وكانت الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها عامة الناس في فصل الصيف؛ للتخفيف من حرارة الشمس، وغالبًا ما تصنع من لون واحد، إضافة إلى المظلة أو القبعة التي تقي من أشعة الشمس وقت حصاد وزراعة المحاصيل.