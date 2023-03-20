"أدبي الطائف" يوقع اتفاق طباعة ديوانين مع الشاعر قاسم حداد

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف طباعة ديوانين شعريين للشاعر البحريني قاسم حداد.
حيث وقع رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، عطا الله الجعيد مع الشاعر قاسم حداد عقد الاتفاقية مساء أمس بمحافظة الطائف، وذلك بحضور المسؤول المالي بالنادي، عبد العزيز عسيري ومدير الخدمات الإلكترونية بالنادي أمين العصري.
وأشار "الجعيد" إلى أهمية الطباعة للشاعر قاسم حداد الذي يمثل تجربة شعرية مميزة في المشهد الثقافي العربي.
فيما عبر الشاعر قاسم حداد عن شكره وتقديره لنادي الطائف الأدبي لطباعة ديوانين من دواوينه الشعرية، مشيداً بما تشهده المملكة من نهضة تنموية وثقافية كبيرة، وأشاد بجهود أدبي الطائف في الحركة الأدبية، والثقافية، وحركة الطباعة والنشر.
يذكر أن الشاعر قاسم حداد سبق وأن فاز بجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع بنادي الطائف الأدبي في دورتها الثالثة فرع التجربة الشعرية.