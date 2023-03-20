"أدبي الطائف" يوقع اتفاق طباعة ديوانين مع الشاعر قاسم حداد

فيما عبر الشاعر قاسم حداد عن شكره وتقديره لنادي الطائف الأدبي لطباعة ديوانين من دواوينه الشعرية، مشيداً بما تشهده المملكة من نهضة تنموية وثقافية كبيرة، وأشاد بجهود أدبي الطائف في الحركة الأدبية، والثقافية، وحركة الطباعة والنشر.