غدًا.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يغلق باب التقديم للمشاريع قيد الإنجاز

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن بدء العد التنازلي لإغلاق باب التقديم لعروض الأفلام قيد الإنجاز لصناع الأفلام السعودية والعالم العربي وأفريقيا، الذي ينتهي غدًا، وذلك ضمن دورة 2023 التي ستقام في فندق ريتز كارلتون في جدة.
وطالب المهرجان المتقدمين بعروض قيد الإنجاز بإرسال الفكرة الأولية عبر الرابط التالي tinyurl.com/3trhvvy9 ، حيث سيقدم صندوق البحر الأحمر السينمائي الدعم للمشاريع بعد إتمام تصويرها، والتي تحتاج لإنهاء عمليات قيد الإنجاز، وذلك لتصل إلى النسخة النهائية، فيما سيدعم سوق المشاريع مجموعة مختارة من 10 إلى 12 مشروعًا قيد التطوير أو قيد الإنتاج.
وستقدم عروض الأعمال قيد الإنجاز مجموعة مختارة من 5 إلى 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما سيختار 23 مشروعًا لمعمل البحر الأحمر لمخرجين من المملكة العربية السعودية والدول العربية، و 12 مشروعًا للسوق لمخرجين من قارة أفريقيا والدول العربية، وستقدم جميع المشاريع المختارة لضيوف الصناعة في سوق البحر الأحمر ضمن سلسلة من جلسات الطرح التقديمي وعروض تقديم الفيديو، بحضور مخرج ومنتج كل مشروع، بالإضافة إلى تقديم المشاريع للحضور, وستنظم اجتماعات فردية بين جميع أصحاب المشاريع وضيوف الصناعة.
وستحظى جميع المشاريع المختارة بفرصة المنافسة على جائزة البحر الأحمر المدعومة من صندوق البحر الأحمر التي ستمنحها لجنة تحكيم سوق المشاريع، وستتنافس جميع مشاريع الأفلام المختارة في Project Market على 3 جوائز ممنوحة من لجنة التحكيم مقدمة من صندوق البحر الأحمر، منها جائزة تطوير سوق البحر الأحمر بقيمة 35000 دولار أمريكي، وجائزة التنويه الخاصة بسوق البحر الأحمر بمبلغ 25000 دولار أمريكي، وكذلك جائزة إنتاج سوق البحر الأحمر 100.000 دولار أمريكي, كما ستتنافس جميع الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج (WIP) على جائزتين من لجنة التحكيم مقدمة من صندوق البحر الأحمر وهي جائزة سوق البحر الأحمر لمرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 30 ألف دولار أمريكي، وجائزة التنويه الخاصة بسوق البحر الأحمر 10.000 دولار أمريكي.