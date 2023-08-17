غدًا.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يغلق باب التقديم للمشاريع قيد الإنجاز

وستحظى جميع المشاريع المختارة بفرصة المنافسة على جائزة البحر الأحمر المدعومة من صندوق البحر الأحمر التي ستمنحها لجنة تحكيم سوق المشاريع، وستتنافس جميع مشاريع الأفلام المختارة في Project Market على 3 جوائز ممنوحة من لجنة التحكيم مقدمة من صندوق البحر الأحمر، منها جائزة تطوير سوق البحر الأحمر بقيمة 35000 دولار أمريكي، وجائزة التنويه الخاصة بسوق البحر الأحمر بمبلغ 25000 دولار أمريكي، وكذلك جائزة إنتاج سوق البحر الأحمر 100.000 دولار أمريكي, كما ستتنافس جميع الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج (WIP) على جائزتين من لجنة التحكيم مقدمة من صندوق البحر الأحمر وهي جائزة سوق البحر الأحمر لمرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 30 ألف دولار أمريكي، وجائزة التنويه الخاصة بسوق البحر الأحمر 10.000 دولار أمريكي.