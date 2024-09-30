"الثقافية" تُثري جولة زوار "كتاب الرياض" بـ3 تجارب تفاعلية

وأوضح مسؤول بجناح قناة "الثقافية" لـ"سبق"، أن "الثقافية" تشارك في معرض الرياض للكتاب كشريك ثقافي، وتقدم لزوار المعرض ثلاثة تجارب تفاعلية مختلفة: التجربة الأولى "الممر الزجاجي" الذي يعكس أشكالًا من الموروث الثقافي للمملكة، ويمثل انعكاسًا لمواطني المملكة باعتبارهم مصادر ابتكار ثقافتها في مختلف المناطق؛ مضيفًا أن الممر الذي يتكون من مرايا، يتيح للزائر مشاهدة صور متنوعة من الموروث السعودي.