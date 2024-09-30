"الثقافية" تُثري جولة زوار "كتاب الرياض" بـ3 تجارب تفاعلية

يُثري جناح قناة "الثقافية" في معرض الرياض الدولي للكتاب، زيارة زوار المعرض بثلاث تجارب تفاعلية شيقة، تجمع بين متعة المعرفة، والتوثيق، ومعايشة تجربة جديدة، وقد شاهدت "سبق" اهتمام زوار الجناح بمعايشة التجارب الثلاث، أو اثنين منها على الأقل.
وأوضح مسؤول بجناح قناة "الثقافية" لـ"سبق"، أن "الثقافية" تشارك في معرض الرياض للكتاب كشريك ثقافي، وتقدم لزوار المعرض ثلاثة تجارب تفاعلية مختلفة: التجربة الأولى "الممر الزجاجي" الذي يعكس أشكالًا من الموروث الثقافي للمملكة، ويمثل انعكاسًا لمواطني المملكة باعتبارهم مصادر ابتكار ثقافتها في مختلف المناطق؛ مضيفًا أن الممر الذي يتكون من مرايا، يتيح للزائر مشاهدة صور متنوعة من الموروث السعودي.
وبيّن المسؤول أن التجربة الثانية، تتيح للزائر معايشة التحدث على الهواء في استوديو تسجيل صوتي، يقرأ فيه نصوصًا مختارة، أما التجربة الثالثة فتتيح للزائر التقاط صورة احترافية على خلفية زخارف تراثية مع لوجو قناة "الثقافية"؛ مما يمنحه فرصة لتوثيق زيارته إلى معرض الرياض للكتاب، وزيارته إلى جناح قناة "الثقافية".