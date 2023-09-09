برعاية ولي العهد.. وزير الثقافة يُكرّم الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الثالثة

بعد ذلك كرّم وزير الثقافة الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية للدورة الثالثة في جميع مساراتها، حيث نال جائزة "شخصية العام الثقافية" الأديب أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري نظير إسهاماته الأدبية والثقافية الكبيرة التي بذلها على مدى سنوات طويلة في الميدان الثقافي، والتي أصدر خلالها مجموعةً من المؤلفات الأدبية والثقافية الثريّة في مختلف المجالات كاللغة والأدب والفلسفة والفن وعلوم الشريعة والتاريخ. فيما نال رجل الأعمال عبدالرحمن بن محفوظ جائزة سيدات ورجال الأعمال الداعمين للنشاط الثقافي، ونالت مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألِف" جائزة التميز الثقافي الدولي، أما جائزة "الثقافة للشباب" فقد فازت بها لبنى الخميس، وعلى مستوى جائزة المؤسسات الثقافية فقد ذهبت الجائزة بمسار القطاع الخاص للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وفي مسار القطاع غير الربحي فاز بها مركز عبدالرحمن السديري الثقافي.