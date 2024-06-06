شاهد.. "فيصل بن سلمان" يدشن ملتقى "حقوق المؤلف" بالرياض

ولفت الأمير فيصل بن سلمان، في كلمته إلى ما نعيشه اليوم من تقدم تقني، وما يحمله من تحديات وفرص في ملف حقوق المؤلف، مؤكدًا أهمية هذا الملتقى ودور مكتبة الملك فهد الوطنية، بالتعاون مع وزارة الإعلام والهيئة السعودية للملكية الفكرية، في طرح التساؤلات والحوارات وتبادل الأفكار حول ذلك، والمساهمة باقتراح حلول عملية لحماية حقوق المؤلفين وحفظ جهودهم وابتكاراتهم.