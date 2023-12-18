"الأفلام" تستعرض إجراءات التصوير السينمائي خلال لقاء مفتوح بالمختصين والخبراء

وتطرق اللقاء إلى المنصة الإلكترونية فيلم سعودي "Film Saudi" التابعة للهيئة، إذ تعرض المواقع المنتشرة في أنحاء المملكة التي يتاح فيها التصوير السينمائي، مع توفر البحث عنها وفق أشكال تضاريسها، كالأودية، والصحاري، والقرى، والكهوف، إلى جانب إمكانية اختيار الموقع بحسب المنطقة المراد التصوير بها، مثل منطقة تبوك، أو القصيم، أو جازان.